Šta je Bruno uradio kada ga je pozvao Junajted?

Najbolji fudbaler Mančester junajteda Bruno Fernandes otkrio je da se posavetovao sa Kristijanom Ronaldom kada je prošlog januara dobio poziv da pređe u slavni engleski klub.



Jedan od najboljih portugalskih fudbalera je želeo da iz prve ruke čuje o utiscima koje je njegov stariji reprezentativni kolega poneo iz Mančestera.



"Da, pričao sam sa njim, ne samo zbog toga što je poznavao bolje klub od mene. Dao mi je određene savete i to je bilo važno. Smatrao sam da je pre odluke bilo važno da to učinim. Pričali smo o veličini kluba i koliko je dobra stvar ako se odlučim da odem tamo. Prilika da se pridružim tako velikom klubu značila je i šansu da se borim za titulu" - rekao je Fernandes dodajući da je to najbolji savet koji je dobio.



Ispostavilo se reprezentativac Portugala ni najmanje nije pogrešio kada je odlučio da pre godinu dana pređe na Old Traford.



Do sada je odigrao 47 utakmica postigavši 27 golova.