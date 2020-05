Šta god da se desi sa sezonom u Španiji, za fudbalera Barse je već gotova!

Barselona je u februaru uspela da dovede pojačanje, van prelaznog roka, požalili su se čelnicima Primere zbog povreda Usmana Dembelea i Luisa Suareza, pa im je omogućeno da kupe jednog napadača.



Stigao je Martin Brajtvajt, ubrzo je usledio prekid sezone zbog pandemije koronavirusa i sva je prilika da će Luis Suarez biti spreman da se vrati na teren kada sezona bude nastavljena.



Dakle, Barsa je potrošila 20 miliona evra na fudbalera koji je upisao tek nekoliko nastupa i koji će gotovo izvesno grejati klupu Luisu Suarezu u nastavku sezone.



Nije to sve, kako je Barsa, da bi angažovala novo pojačanje, morala da skine i Usmana Dembelea sa liste registrovanih igrača za mečeve u Primeri što im sada stvara problem.

Sve i da se oporavi, Dembele neće moći da nastupa za "Blaugranu", ali ni to nije sve.Kako nije registrovan, neće moći ni da trenira sa fudbalerima Barselone, jer nije na spisku igrača koji će biti testirani na koronavirus.Postoji način da se to zaobiđe, a to je da fudbaler sam plati da mu se odradi testiranje, ali ni tada nije sigurno da će moći da trenira sa svojim saigračima.Utakmice svakako neće moći da igra, a ako ne bude mogao da trenira sa timom, to će predstavljati još jedan veliki problem.Fudbaleri Barse će danas odraditi testiranja, u petak bi trebalo da se vrate treninzima.