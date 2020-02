Šta ćemo sa VAR-om? Venger ima rešenje i sprema se da ga sprovede u delo!

Mnogi smatraju da je VAR upropastio fudbal, čini se da je sve manji broj ljudi koji veruju da je video tehnologija pravo rešenje.



Razni su predlozi kako bi stvari mogle da se promene na bolje, od audio prenosa donošenja odluke, do uvođenja "čelindža".



Arsen Venger, odnedavno i prvi čovek za globalni fudbal u FIFA, ima drugačije rešenje.



Naime, on veruje da treba izmeniti pravilo o ofsajdu i kako je sada u poziciji da na to itekako može da utiče, spreman je da preduzme potrebne korake da bi se određene promene napravile.



On smatra da pravilo treba promeniti tako da ako su delovi tela igrača kojima se može postići gol u liniji sa poslednjim igračem odbrane ne bude ofsajd, čak i ako mu ruke recimo idu daleko ispred.







Ovo bi uklonilo dileme oko milimetarskih odluka koje su donošene zahvaljujući VAR tehnologiji u poslednje vreme, posebno u Premijer ligi.



"Trenutno sam u kontroverznoj situaciji sa VAR-om i jasno je da najviše problema ljudi imaju sa pravilom vezanim za ofsajd.



Imali ste ofsajde za delove centimetara, ofsajde u kojima je bukvalno bio samo nos. Mislim da je vreme da se ovo brzo uradi.



Postoji prostor da se pravilo malo izmeni i da deo igračevog nosa ne bude ofsajd, jer vi ste u ofsajdu ako time možete da postignete gol.



Umesto toga, nećete biti u ofsajdu ako je bilo koji deo tela kojim možete da postignete gol u liniji sa zadnjim igračem odbrane, čak iako su drugi delovi tela napadača ispred.



To će promeniti stvari jer nećemo više imati te milimetarske odluke kada je delić napadača ispred zadnje linije odbrane", izjavio je Venger.



On je takođe dodao da će VAR napredovati kako vreme bude odmicalo, jer će se sve veći broj ljudi obučavati za rad sa ovom tehnologijom.