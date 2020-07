Šta će biti sa Miroslavom Đukićem?

Utakmicama 42. kola danas će biti završena sezona u španskoj Segundi.





Plasman u Primeru izborili su Kadiz i Ueska, a Almerija, Đirona, Saragosa, Fuenlabrada ili Elće će pokušati da se do elite domognu kroz plej-of.





U tom društvu n ema Sportinga iz Hihona, koji je imao visoke akbicije na početku sezone, ali rezultati nisu bili u skladu s tim.





Bivši trener Partizana Miroslav Đukić preuzeo je ekipu tokom zime, ali nije uspeo da napravi neki značajniji pomak u igri i rezultatima.





Hihon je uoči poslednjeg kola na 11. mestu, večeras će dočekati Uesku, a posle tog meča postaviće se pitanje iz naslova - šta će biti sa Đukićem?





On je postigao dogovor do kraja sezone, uz mogućnost nastavka saradnje ako rezultati budu zadovoljavajući, ali sada je to prilično neizvesno.





Svestan toga je i sam Đukić.





''Moji koferi su uvek spakovani. Mogu samo da kažem da sam sa čelnicima kluba imao veoma korektnu saradnju'', naglasio je on, a prenose ''Novosti''.

naglasio je on, a prenose '' Novosti' '.

