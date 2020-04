Šta bi se desilo sa Serijom A primenom "francuskog" recepta?

Liga 1 je danas i zvanično proglasila PSŽ novim/starim šampionom, ostatak je takođe raspoređen po bodovima i odigranim utakmicama, a strahuje se da bi do kraja i Italija mogla da primeni isti recept.



Ukoliko bi Serija A primenila francuski recept, onda bi došlo do zanimljivih pomeranja zbog broja odigranih utakmica. Kod prva četiri tima nema dileme, Juventus, Lacio, Inter i Atalanta bi išli u Ligu šampiona, Roma i Napoli bi kao 5. i 6. tim išli u Ligu Evrope, ali bi glavna promena bila na poziciji sedam.



Zbog činjenice da je Milan osvojio 36 bodova na 26 utakmica, a Verona i Parma 35 na 25 mečeva, došlo bi do rotacije. Primenom jasne računice Verona i Parma bi preskočili Milan i "gurnuli" ga na devetu poziciju, odnosno - ostavili bez Evrope.



U ovom sistemu računa se i gol razlika, kao i u regularnom, ali po tome ne bi bilo promena ni u borbi za Ligu Evrope niti za opstanak.



U tom slučaju, iz Serije A bi ispali Leće, Spal i Breša, a opstala bi Đenova zahvaljujući gol razlici.







U Italiji se i dalje nadaju da će sezona biti nastavljena u drugoj polovini jula, u suprotnom, morali bi da primenjuju manje ili više pravedne sisteme...