Srbin najavljuje, Inter će pasti u finalu!

Fudbaler Sevilje Nemanja Gudelj rekao je danas da njegova ekipa može da pobedi svaki tim i da očekuje dobru utakmicu protiv Intera, u finalu Lige Evropa.







"To je ekipa iz Liga šampiona koja uvek ima ambicije da osvoji titulu u Italiji. Oni su jak i veliki klub. Već smo znali, a oni su to pokazali protiv Šahtjora, uradili su ono što je trebalo da urade. Svesni smo da imaju dobre igrače i da ćemo morati da se prikažemo najbolju verziju našeg tima ako želimo da pobedimo", rekao je Gudelj za "Estadiodeportivo".



Fudbaleri Sevilje i Intera igraju u petak od 21 sat u Kelnu u finalu Lige Evropa.



Sevilja je u polufinalu pobedila Mančester junajted sa 2:1, a Inter je bio bolji od Šahtjora sa 5:0.



"Mi smo, takođe, svesni svojih mogućnosti, potencijala koji imaju igrači i sigurno će to biti veoma dobra utakmica", dodao je srpski fudbaler.



On je rekao i da je uveren da njegova ekipa može da pobedi Inter.



"Sigurno. Možemo da pobedimo svaki tim ako igramo na našem najvišem nivou, ako radimo kao što smo radili cele sezone i da taktički obavimo posao kao i obično. Ako sve to uradimo kako treba, možemo da pobedimo svakoga. Imamo veliki kvalitet u našoj grupi. Kao što sam rekao, oni su tim za Ligu šampiona, kao Mančester junajted i ako želimo da osvojimo Ligu Evropa, moramo da pobedimo najbolje ekipe", naveo je Gudelj.