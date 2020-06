Sramotni Genduzi, evo šta je rekao fudbalerima Brajtona u porazu Arsenala!

Arsenal je poražen od "Galebova", nastavak sezone je za njih noćna mora, a posle utakmice u Brajtonu došlo je do sukoba.



Mateo Genduzi koji je uhvatio za vrat napadača domaćih Nila Mopeja je izbegao kaznu saveza, iako je, osim učestvovanja u "frci" posle utakmice vređao fudbalere Brajtona.



"Vi niste igrači, vi ste g...", rugao se Genduzi iako je izgubio utakmicu.



A onda je baš preterao.



"Zarađujem više novca nego što ćete videti u životu", rugao je 21-godišnji Francuz rivalima.



Naime, on prima 40 000 funti nedeljno, a čitav Brajton izdvaja za plate samo



50 000, odnosno 200 000 funti mesečno.



"Igrači Arsenala su bezobrazni, nedostaje im skromnost" rekao je Mopej koji je povredio golmana Lena, posle čega su krenule i prozivke.











Ipak, za Genduzija to nije opravdanje jer je on navodno često akter ovih incidenata u kome potcenjuje igrače malih klubova.



"Nije on toliko dobar da bi bio arogantan, u Arsenalu nikada nismo imali takvu kulturu ponašanja", rekao je bivši fudbaler Peri Grovs i javno pitao Artetu da li je Francuzu skrenuo pažnju jer svi pričaju da on često radi ovakve stvari.











Mopej je na kraju uzvratio, dao je gol za pobedu i rekao Genduziju, "Mislim da ćeš sada malo ućutati".



Dešamp, francuski selektor se takođe raspitivao o ponašanju igrača Arsenala, jer je Genduzi bio eliminisan sa meča protiv Njukasla jer je iznervirao Artetu ponašanjem na zimskom kampu tokom mini-pauze u Dubaiju.



Inače, Mateo Genduzi je odigrao dobro na debiju za Francusku prošlog novembra kada je zamenio povređenog Matuidija, dobio naknadni poziv i igrao protiv Moldavije i Albanije.



Ali, Dešamp je poznat kao trener koji sankcioniše ovakvo ponašanje, pa se priča da će Genduzi, ako Arteta potvrdi da se ovakve stvari ponavljaju biti precrtan kada su "Les Bles" u pitanju.



Nije baš da Dešamp ne može bez njega...