Spremite se za jun, kreće fudbalski maraton, neviđen u istoriji! Pauzu zaboraviite, ko izdrži pričaće...

Plan je spreman, federacije nisu saglasne, ali čini se da je ovo jedino rešenje, ako dođe do smirivanja krize u maju. Podrazumeva se da će se povratak u normalan život odvijati u etapama, a mečevi će biti igrani bez publike.



Kako sada stvari stoje, plan je da se sa takmičenjima počne u poslednjoj nedelji maja, mada je do kraja ostao različit broj mečeva. U Nemačkoj će biti odigrane utakmice u 10 termina, Francuskoj 11, Španiji takođe 11 (nemaju zaostale mečeve), dok je Italijanima ostalo 12 kola, plus četiri meča, dakle potrebno im je 13 termina.



To znači da je kraj juna nerealan datum kada je završetak nacionalnih šampionata u pitanju, i da bi recimo neka prvenstva trebalo da traju do pola jula.



A onda kreću evro-kupovi, to jest završnica. Sve je izvesnije da će biti igran po jedan meč u nokaut fazi na neutralnim terenima, kako bi se verovatno, početkom avgusta igralo finale u Turskoj (pričamo o Ligi šampiona). UEFA ne odustaje da poslednja utakmica sezone bude igrana pred navijačima.



Ali, to otvara nekoliko problema.











Prvi, kada će početi nova sezona?



Realno je početkom septembra, ali timovi koji igraju u Evropi, odnosno završnicama ne bi imali vremena za pripreme, njihovi igrači će kasnije na odmor.



Drugi, da li će automatski biti produženi ugovori igrača za dva meseca, ako se sezona završi recimo početkom avgusta.



Treće, navijači?



Situacija je različita u različitim zemljama. Klubovi će pritiskati da se nova sezona od septembra igra uz prisustvo publike, ali recimo engleska vlada i zdravstveni autoriteti traže da tribine budu prazne do kraja 2020. Kako će to pogoditi manje klubove, jasno je...



U svakom slučaju, čeka nas neizvesnost, samo jedno je sigurno, mora se igrati, od juna više nema pauze, spremite se za non-stop fudbal.



Nekima neće teško pasti...