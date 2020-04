Spremite se, "Lord" se vraća fudbalu!

Niklas Bendtner je "prešao" celu Evropu tokom svoje karijere.



Igrao je u Danskoj, Engleskoj, Italiji, Nemačkoj i Norveškoj. Od prvog dana ove godine Danac je postao slobodan igrač pošto mu je istekla saradnja sa Kopenhagenom.



Napadač je svoje najbolje dane imao u Arsenalu, ali su nedisciplina i povrede koštale Danca bolje karijere. Sada ima 32 godine, veruje se da će do kraja karijere zaigrati još u nekom profesionalnom klubu a po ostavljanju kopačke na klin - opcija je samo jedna.



Bendtner ima svoj rijaliti šou, u istom je izjavio kako sebe vidi u trenerskim vodama.



"Jedna od stvari koje želim dobro da uradim jeste to da budem menadžer. Zaista želim da pohađam trenerske kurseve, imam to što se traži. Mislim da ću već oko 40-te ili 45-te godine već voditi svoj prvi klub", izjavio je Bendtner.



Danac pored terena je definitivno prizor za videti.