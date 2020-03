Spreman na duplo manju platu, samo da ostane u Junajtedu!

Tražio je Mančester junajted napadača do poslednjeg trenutka zimskog prelaznog roka, a izbor je pao na Odiona Igala.Nigerijac je izbio u prvi plan tek nakon nekoliko neuspelih pokušaja da se dovedu drugi igrači, da bi se do sada pokazao odlično.Osam mečeva, četiri gola i jedna asistencija su brojke kojima se nisu nadali ni najoptimističniji navijači Junajteda, klub trenutno razmišlja da li da otkupi ugovor 30-godišnjeg Nigerijca za 15 miliona funti od Šangaja.Igalo nije krio svoju ljubav prema engleskom velikanu praktično od detinjstva, a sada je spreman da se odrekne čak 50 posto svojih primanja kako bi ostao na Old Trafordu.Kinezi ga plaćaju 240 hiljada funti nedeljno, novac na kakav ne može da računa u Junajtedu, no on želi da i po cenu smanjenja plate ostane u Mančesteru i nakon što istekne pozajmica ovog leta.