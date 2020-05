Sport se vraća i u Crnoj Gori, evo kada bi sezona mogla da se nastavi!

Rukometni i Odbojkaški savez su odlučili da prekinu prvenstvo. Rukometaši su poništili sezonu, a odbojkaši proglasili prvake u ženskoj i muškoj konkurenciji.



"Odluka o prekidu sezone je nadležnost nacionalnih saveza, ali moj stav i sugestija za njih bila bi na ponovo razmotre odluku da li sezona može da se nastavi, naravno ako epidemiološko stanje bude to dozvoljavalo", kazao je Janović na konferenciji za medije.



Janović je istakao da će povratak sporta i sportskih aktivnosti teći u tri faze, a da bi se takmičenjima sportisti mogli vratiti od 1. juna, ukoliko epidemiološka situacija bude dobra.



“Danas mogu podeliti lepu informaciju sa sportistima i građanima, da je Nacionalno koordinaciono telo donelo uputstva po kojim će sportske aktivnosti krenuti od 6. maja, dakle od srede. I to u tri faze”, pojasnio je on.



Prva faza trajaće od 6. do 18. maja.



"Prva faza obezbedjuje svim sportskim klubovima šansu za trening u sportskim objektima otvorenog i zatvorenog tipa, ali samo individualnih treninga. Dakle bez duela, kontakta, već samo individualni trening. Uz naravno rigorozne mere kada je u pitanju higijena. Sva detaljnija upustva o tome će biti na sajtu Ministarstva sporta i mladih od utorka", kazao je Janović.

Druga faza obezbeđuje početak treninga, pogotovo u kolektivnim sportovima, gde je neophodan i kontakt i duel, trajala bi od 18. maja do 1. juna.



"Treća faza bi bila od 1. juna i tokom nje bi takmičenja mogla da se nastave. Sportski klubovi u svim sportovima bi mogli nastaviti sa takmičenjima, naravno bez gledalaca. To je 'mapa puta', a želim zahvaliti sportistima i sportskim radnicima širom Crne Gore koji su poštovali preporuke NKS svih ovih sedmica", rekao je on.