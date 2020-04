Sport nakon korone - više ništa neće biti isto, postoji li rešenje?

Sportska takmičenja širom sveta imaju ambiciju da se što pre nastave, ali za to ne postoje nikakve garancije, pokazuje istraživanje koje je danas objavila agencija AP.Sportski funkcioneri su uglavnom saglasni da je presudno uspostaviti optimistične scenarije, poput utakmica pred praznim tribinama, ali će konačnu reč kada je u pitanju nastavak takmičenja imati političari i medicinski eksperti.Povratak bilo kog sporta ove godine, piše AP, ma koliko plan bio inovativan, biće neizvestan i rizičan., rekao je potpredsednik Svetske fudbalske federacije (FIFA) Viktor Montaljani, čija se zabrinutost od ponovonog pokretanja fudbala ogleda na sve sportove.Organizatori Olimpijskih igara u Tokiju su među poslednjima odložili svoj događaj, a zatim su među prvima odredili nove datume, tačno 52 nedelje nakon što je prvo bilo zakazano svečano otvaranje.Odluka o odlaganju Igara doneta je tek nakon što je Japan neočekivano porastao slučaj zaraženih korona virusom., kazao je izvršni direktor Plivačkog saveza SAD Tim Hinči.Skoro svi veliki sportski klubovi smišljaju scenarije u kojima će se utakmice igrati pred praznim tribinama.Košarkaška NBA liga pravi planove kako da završi sezonu, dok se njeno otkazivanje i ne razmatra.Australijski ambiciozni plan da se krajem maja nastavi ragbi takmičenje brzo je osujetio premijer Skot Morison.Engleska Premijer liga u fudbalu takođe želi da završi sezonu, ali je posle sastanka klubova saopšteno da će to biti samo uz punu podršku vlade Velike Britanije i kada medicinske smernice to budu dozvolile.Infektolog Antoni Fauči, koji je pozvao na suzdržavanje od nastavka bilo kakvih novih aktivnosti, pružio je tračak nade kada je sugerisao da bi sport mogao da se vrati.On je predložio da u halama ne bude navijača i da se stalno testiraju sportisti, koji bi verovatno nedeljama i mesecima trebalo da budu u karantinima.Njegova rešenja u SAD nisu masovno naišli na odobrenje, pa je bejzbol igrač Rajan Cimerman, koji čeka treće dete u junu, potpuno odbacio predlog., preneo je AP reči Cimermana.I dalje nije sigurno šta će se dogoditi sa sportom.