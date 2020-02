Spisak Zidanovih žrtava - 8/8, pa ovo je zaista zapanjujuće!

Tri sezone je igrao, tri puta osvojio, u prevodu - nije izgubio nijedan dvomeč niti finale, logično.



Zinedin Zidan je od 2016. do 2018. osvojio tri Lige šampiona i na tom putu slavio u devet dvomeča i tri finala, a njegove žrtve su zaista iz samog vrha evropskog fudbala.



U prvoj sezoni, istina, Real je imao lakši put preko Napolija, Volfsburga i tada daleko slabijeg Mančester Sitija. U finalu je posle penala pao Atletiko Madrid.



U drugoj sezoni, Real je imao daleko teži posao, ponovo je naleteo na Napoli, a potom je preko Bajern Minhena i Atletika stigao do finala sa Juventusom koga je pobedio 4:1.



I za kraj, u onoj poslednjoj sezoni u kojoj je u finalu pobedio Liverpul sa 3:1, Real Madrid je redom pobeđivao - PSŽ, Juventus i opet Bajern Minhen.



Dakle, na putu ka tri trofeja u LŠ, Zidan je pobeđivao osam različitih timova, Atletiko, Juventus, Napoli i Bajern po dva puta i Volfsburg, Mančester Siti, PSŽ i Liverpul, a to je najbolji dokaz da se Real Madrid nikada ne otpisuje. Naročito kada je na klupi Zinedin Zidan.