Spisak pravila za PL, pa na šta će ovo ličiti!

Bundesliga se vraća ovog vikenda, u Premijer ligi se nadaju da bi uskoro i oni mogli da pošalju svoje timove na teren.



Da bi se to dogodilo, potrebno je najpre da se situacija sa epidemijom koronavirusa stabilizuje u Velikoj Britaniji, ali i da se sastavi adekvatan protokol za mečeve.



Tamošnji portal "Sportsmedia" došao je do informacija kako će izgledati jedan meč Premijer lige, ukoliko se sezona nastavi, čemu se svi nadaju.



Mečeve će timovi igrati na svojim stadionima, kako stoje stvari, a ekipe će biti raspoređene u zasebne hotele dan pred samu utakmicu.



Poželjno je da timovi imaju čitave hotele na raspolaganju, što je izvesno moguće samo ako su iz istog grada, pa mogu da ostanu u hotelu svog tima, ali ako to ne bude slučaj čitavi spratovi biće obezbeđeni za ekipe, kako bi se izbegao kontakt sa spoljnim svetom.



Jasno, kao i u Nemačkoj, igrači će odsedati u zasebnim sobama.



U hotelima će biti sve do par sati pred utakmicu, a u njima će timovi imati organizovane i sastanke sa trenerom.



Iste večeri, stadion se dezinfikuje do najmanjih detalja, sve mora biti očišćeno pre nego što igrači stignu na stadion.



Na da utakmice, stadion će polako popunjavati osoblje, dolazak osoblja je podeljen u tri faze, a utakmici će prisustvovati oko 300 ljudi, od kojih će stotinak članova biti raspoređeno oko stadiona.



Na stadionu će biti po tri stručnjaka za VAR i "Hok-aj" (Hawk-Eye) tehnologije, još šest sudija, lekarsko osoblje, oko 130 predstavnika medija (kamermani, novinari, fotoreporteri) i tri predstavnika Premijer lige, kao i osoblje timove.



Postoji i priča oko merenja temperature pri ulasku na stadion, ali to navodno nije potvrđeno.







Na dva sata pre odigravaja utakmice timovi će se iz svojih hotela zapututi ka stadionu, predloženo je da napuštaju hotel na više ulaza, kako bi umanjili rizik od kontakta sa spoljnim svetom. Umesto autobusom, biće prevoženi automobilima, kako bi se održalo socijalno distanciranje.



Po dolasku na stadion odlaze pravo u već dezinfikovane i sređene svlačionice, u kojima će se nalaziti i sredstva za čišćenje ruku. Tu će odraditi poslednje pripreme, pa će na oko sata vremena do utakmice, zajedno sa sudijama, koji će dolaziti svojim kolima, izaći na teren zarad zagrevanja.



Na 15 minuta do početka, vraćaju se u svlačionice da odrade i poslednje detalje pripreme za meč, na pet minuta do početka istrčavaju na teren i spremni su za utakmicu.



Rukovanje će biti zabranjeno, timovi će izlaziti jedan po jedan, igračima neće biti dozvoljno ni da se grle i rukuju prilikom proslavljanja pogodaka, moći će da se dodiruju laktovima.



Tokom prvog poluvremena svlačionice se opet dezinfikuju, a kada se igrači vrate u svlačionice, dezinfikovaće se i lopte.



Tokom utakmice oko terena će biti četiri sakupljača lopti, koji će najverovatnije nositi rukavice, a oko terena će biti postavljena i sredstava za dezinfekciju, kako bi igrači mogli da ih koriste i tokom samog susreta.



Kada se utakmica završi, igrači se vraćaju u svoje hotele, neće biti konferencije za medije ni davanja izjava od strane igrača, još uvek se pregovara oko intervjua na samom terenu, uz poštovanja mera socijalnog distanciranja.



Igrači prvi napuštaju stadion, za to vreme se pakuje oprema i nakon što većina osoblja napusti stadion, kreće ponovo proces detaljnog dezinfikovanja.