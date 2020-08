Spisak postoji! Četiri kandidata za Sarijevog naslednika, dva imena veliko iznenađenje!

Približava se petak, u Juventusu se znoje oko toga hoće li Dibala igrati protiv Liona. Jasno je, Juve mora u četvrtfinale, inače će Sari biti na ivici da izgubi posao.



Makar tako tvrde italijanski mediji, pisali smo, Paratići je to demantovao, ali Anjeli ćuti, on je mnogo više entuzijazma pokazao kada se Pirlo vratio u klub da trenira rezervni tim, nego prošle godine kada je Sari stigao.



Jer, sadašnji trener nije bio njegova ideja, znate i sami, želeo je da ostane Alegri, ali je sportski sektor uspeo da ga ubedi u promenu.



Bez obzira na titulu, Juventus je igrao loše i zbog toga Anjeli razmišlja.



Tankredi Palmeri poznati italijanski novinar, tvrdi da klupi, ako Sari bude otišao, najbliži ostaje Poketino. Da nije bilo klauzule, odnosno odštete Totenhemu, on bi prošle godine dobio posao. Ali, Juve sigurno neće platiti Argenticu 12 miliona evra po sezoni, pa onda mnogo toga zavisi od njega, odnosno hoće li prihvatiti da radi u velikom klubu za manji novac.



Mnogi su i skeptični smatraju da bi italijanski trener uvek morao da sedi na klupi najvećeg kluba na Apeninima.



Tri su kandidata, jedan je Simone Inzagi, a onda slede dva iznenađujuća imena.



Prvo je Lućano Spaleti koji bi odmah raskinuo ugovor sa Interom na čijem je platnom spisku i danas. On je verovali ili ne, pre 15 godina bio na meti Juventusa, Marćelo Lipi ga je na odlasku preporučio za svog naslednika, ali su se Mođi i Betega odlučili za Fabija Kapela.











Drugi, čovek koji ima pečat Juventusa koji je radio u omladinskoj školi, bio i direktor iste, ali nikada nije dobio šansu na klupi. Gasperini je napravio čudo sa Atalantom, radio sjajno četiri godine u Đenovi kada je napustio Juve u prošloj deceniji, njega ništa ne bi moglo da odvrati od toga da sedne na klupu svog kluba. Jer, osim što je iz Gruljaska, jednog od torinskih predgrađa, on je devet godina kao igrač proveo u Juventusu u mlađim kategorijama i nije debitovao za prvi tim.



Dakle, uvek mu je nekako izmicalo to najvažnije, čini se da ni Atalanta ne bi imala snage da se suprostavi i ne izađe mu u susret.



Ali, šta će od svega biti, zavisi i od petka, i od budžeta Juventusa i od Anjelijeve spremnosti da sada sam prelomi...



Ono što su njegove mete za budućnost, nije to tajna su Zidan ili Gvardiola, ali nijedan nije ni blizu da napusti Real i Siti ovog leta...