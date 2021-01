Specija je predodređena za borbu za opstanak, ali sa ovakvom igrom mogu i do sredine tabele.



Oni su danas savladali Sampdoriju i tako stigli do svoje četvrte pobede u sezoni, druge u nizu nakon one pobede na "Maradoni" protiv Napolija. Bilo je 2:1 (1:1).



Domaći su stigli do prednosti već u 20. minutu preko Terzija, ali je samo četiri minuta kasnije Kandreva izjednačio rezultat.



Konačnih 2:1 u korist Specije postavlja Nzola iz penala u 60. minutu meča.







Inače, Sampdoriji je ovo bio 9. poraz u prvenstvu ove sezone, ali je i dalje u sredini tabele.