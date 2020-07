Sparsima samo bod protiv tima iz opasne zone, Murinjo će imati šta da kaže za VAR!

Već u šestom minutu sumnjiva situacija pred golom "Trešnjica", Hari Kejn je pao nakon jednog duela, reagovao je VAR Procenjeno je da nema materijala za najstrožu kaznu, iako se činilo da je King gurnuo napadača "Pevaca", Murinjo je bio vidno besan na klupi.Do kraja prvog dela igre nije bilo ozbiljnijih prilika, domaćin je doživeo peh nakon 15ak minuta igre u nastavku, tešku povredu doživeo je Adam Smit Odbrane su dobro odrađivale posao i u drugom poluvremenu, ni Bornmut ni Totenhem nisu pronalazili rešenja u napadu, pa nije bilo puno prilika, sve do samog finiša.Najpre je u 90. minutu Kalum Vilson doneo prednost "Trešnjicama", reagovao je VAR i poništio gol domaćina opravdano, jer je lopta pogodila u ruku Džošuu Kinga na putu ka golu. Sudija je zbog ukazivanja pomoći Adamu Smitu početkom drugog poluvremena produžio meč za još 12 minuta, kao i zbog korišćenja video tehnologije, da bi u šestom minutu nadoknade domaći igrači imali veliku priliku da povedu, a li je Loris fantastično zaustavio Harija Vilsona u situaciji jedan na jedan Do kraja nije bilo promena, podela bodova na "Vitalitiju", veliki bod za Bornmut, koji će se do kraja grčevito boriti za opstanak.