Španci postigli dogovor o povratku treninzima

Španska vlada saopštila je danas da je postigla dogovor sa čelnicima Fudbalskog saveza i španske lige o povratku klubova redovnim treninzima.Vlada nije saopštila kada će se ekipe vratiti treninzima, već samo da će to zavisiti od pandemije korona virusa i odluke zdravstvenih vlasti.Predstavnici Vlade, Saveza i Lige razgovarali su skoro osam sati proteklog vikenda.Klubovi su obavešteni da moraju da poštuju striktne protokole kada se fudbaleri vrate treninzima.Španska liga i Fudbalski savez napravili su zdravstvene protokole za igrače.Fudbalski savez i Liga dogovorili su se da deo novca od prava na televizijske prenose daju kao pomoć ostalim sportovima u Španiji. Oni će napraviti fond od 10 miliona evra kako bi pomogli najugroženijim sportistima.Španski mediji preneli su da bi ekipe mogle da se vrate treninzima do 9. maja, a da bi takmičenja mogla da počnu do 5. juna.