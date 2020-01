Španci otišli baš predaleko, problem Luke Jovića nije fudbal već nešto sasvim drugo!

Ne prestaju polemike oko Luke Jovića, niko ne može da ga prepozna. Kada se opraštao od navijača Ajntrahta rekao je da je ovo njegov san, da svi klinci imaju takve snove, ali se njegov ostvario.Ali, nakon šest meseci to je više košmar.Sjajni napadač je stigao u Madrid sa sjajnim brojevima, 27 golova u 46 mečeva, od njega je Real očekivao mnogo, verovalo se da je 60 miliona sjajan posao i da Perez nije pogrešio.Međutim, sada se percepcija promenila, često je na udaru kritika, iako ga Zidan brani, mediji insistiraju da je promašaj, odigrao je 327 minuta u ligi, postigao jedan gol, u pobedi od 5:0 protiv Leganjesa.Ali, Španci zaboravljaju da Jović dobija šansu na kašičicu, tako niko nije postao igrač. "Mundo Deportivo" piše da je on recimo sve golove prošle sezone u Bundesligi, svih 17 dao iz kaznenog prostora, da je samo 10 puta šutirao van 16 metara od ukupno 96 šuteva. On je klasičan napadač, sa njuhom za gol, "devetka", ali ta rola je rezervisana za Benzemu. Godinama je Francuz bio samo asistent Ronalda, uostalom namestio mu je najviše golova u karijeri, sada pokazuje da je rođeni strelac i sigurno ga Jović neće istisnuti sa prirodne pozicije.Jović nema ideju koja je njegova uloga, eksperiment sa dva špica, da igra uz Benzemu nije bio baš srećno rešenje.Katalonski list dodaje da nije fokusiran da se ne oseća kao deo tima, iako stalno ponavlja da mu Zidan veruje i da će se izboriti za šansu.List ide i dalje, tvrdi da i van terena stvari ne stoje dobro, da su promene u privatnom životu uticale i na Jovićev pristup, da nema interakcije sa kolegama, da se nije zbližio ni sa kim, da je apatičan, što se primećuje na treninzima.Ovo su samo nagađanja, jer Zidan tvrdi da Jović dobro radi, ali i pored toga mu ne pruža šansu, niti je spreman da ga istrpi. Dduše, u klubovima veličine Reala niko nema vremena, niti je moguće bilo šta učiniti u situaciji kada se mora pobeđivati iz nedelje u nedelju.List se vraća i na Lukino vreme u Lisabonu, kada je imao problema u ekipi Benfike i kada su se pojavljivale priče da je problem van terena, ne u njegovoj fudbalskoj klasi. Posle toga je postao otac i uozbiljio se, što se odrazilo na teren.Sada se ponovo, kako rekosmo pojavljuju razne priče, ali ne treba zaboraviti da Luka Jović ima samo 22 godine i da je praktično na početku karijere.