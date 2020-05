Španci imaju sjajan plan, fudbal svaki dan?

Predsednik Primere Havijer Tebas rekao je da se nada da će fudbalska sezona u Španiji biti nastavljena 12. juna, nakon više od tri meseca pauze zbog pandemije korona virusa.Svi klubovi u prve dve divizije su prošle nedelje započeli testiranje igrača na korona virus, a mnogi klubovi počeli su sa individualnim treninzima., rekao je Tebas za španske medije.Tebas je ponovio da će se svi mečevi igrati bez publike kao što će biti slučaj i u Bundesligi, ali je rekao da liga radi na tome kako da "doda atmosferu" na stadione ne otkrivajući detalje. On je takođe naveo da će raspored biti takav da će se utakmice igrati svakog dana., rekao je Tebas.Španska fudbalska liga saopštila je juče da su petorica fudbalera iz klubova prve i druge lige zaraženi korona virusom. Liga nije navela o kojim igračima je reč, niti iz kojih su klubova.Tebas je dodao i da su tri člana osoblja takođe pozitivni na novi virus, ali da je broj slučajeva daleko manji od očekivanog. On je istakao i da neće biti povećanog rizika da se igrači zaraze nakon što se počne s utakmicama., rekao je on.