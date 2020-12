Španac pio kao 'smuk', dvojac Kol ga se rado seća, upamćen i po 'prebijanju' Mesija!

Ostrvo proslavlja Božića a već sutra nas čekaju neverovatne utakmice, počev od derbija Londona gde ćemo gledati Arsenal i Čelsi.



Upravo su se bivši "plavci" Karlton i Džo Kol podsetili kako su prolazile praznične proslave kod "plavaca". Stranci su ili bili u šoku ili su bili Asijer Del Orno.



"Mislim da su stranci očekivali drugačije proslave Božića. Verovato su mislili da će imati prijatan obrok, par šala i to je to. A ustvari počinjalo se u lokalni pab i rundama tekila do posle pola jedan. Uživali su doduše, verujem mi, voleli su to. Verovatno pomisle 'Znao sam da sam potpisao u Engleskoj, trpio sam hladno vreme sada znam i iz kog razloga.'. To je engleska stvar, dobra zabava, uvek smo to radili", izjavio je Džo Kol.



Karlton se nadovezao i podsetio na 'pobesnelog bika' Asijera del Orna.



"Čim sam ga video znao sam. Uklopiće se u našu filozofiju, ne želi samo da ode posle obroka. Želi da svrati do kladionice, popije par pića i onda ode kući. Odmah sam rekao da je sjajan momak", izjavio je bivši napadač.









Bilo je tu i anegdota sa koncerta "Arctic Monkeys".



"Imali smo Rajt-Filips i ja kartu viška. Pitao sam Asijera da li želiš sa nama. On nije znao reč engleskog i rekao 'da hoću'. Bez znanja engleskog, otišlo smo u Bornmut na koncert a on je ostao u baru sa navijačima narednih dva-tri sata, nije ni video bend. Nije znao ni pet reči engleskog, ali je on ostao i ćaskao sa navijačima", izjavio je Džo Kol na svom podkastu.



Del Orno je proveo tek jednu sezonu na "Stamford Bridžu", mi ga pamtimo po duelima sa Leo Mesijem 2006. godine kada je dobio i direktan crveni karton posle faula nad Argentincem u osmini finala Lige šampiona.