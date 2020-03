Soslkjerova godišnjica - Ima li pravo da se, posle svega, poslednji smeje?

Danas je godišnjica povratka Solskjera u Junajted. Ili bolje da kažemo godinu dana od kada je postao stalni menadžer, odnosno dobio ugovor. Posao mu je ponuđen nakon pobede protiv PSŽ, tačnije neočekivanog plasmana u četvrtfinale Lige šampiona.



Mišljenja su bila podeljena, od toga da je Junajted požurio, do toga da je Norvežanin pravi čovek na pravom mestu. Iako je kao v.d. bio impresivan, Ole je posle dobijanja posla, suočen sa mnogim sumnjama jer je Junajted ušao u lošu seriju. Ništa nije bilo od Lige šampiona, a nije uspeo ni tokom leta da promeni puno tim, mada je stigao najskuplji defanzivac sveta Megvajer.



Stigli su i Džejms i Van-Bisaka ali su navijači očekivali više. Tokom jeseni bilo je dosta problema, pominjan je otkaz, situacija sa Pogbom, odnosno povredom je eskalirala, a tim je bio daleko od vrha. No, Junajted je uspeo da dobije ključne utakmice, da stabilizuje formu i to u situaciji kada se povredio i Rašford, pa je pritisak spao. Klub je čvrsto rešen da izdrži sa Solskjerom na klupi kako bi potpuno promenio ekipu. I pored svih nedaća Junajted je peti, to bi značilo, da ako kazna Sitiju ostane na snazi da se vraćaju u Ligu šampiona, u slučaju da prvenstvo ne bude nastavljeno.



U četvrtfinalu su kupa, u Liga kupu su eliminisani od jačeg Sitija, koji su pobedili dva puta u prvenstvu. Uz to, Junajted je praktično u četvrtfinalu LE.



Ne izgleda loše, kako je bilo jesenas ali Pogba je i dalje daleko od tima i bliže izlaznim vratima, Bruno Fernandeš se pokazao kao dobar potez u januaru, probili su se Brendon Vilijams na levom beku, kao i Mejson Grinvud kao alternativa. Solskjer će insistirati da šansu dobiju Garner, Čong koji je potpisao novi ugovor, a moguće je da će i De Hea otići kako bi se vratio Henderson koji sjajno brani u Šefildu. Ovi potezi, ma kad god bude bio prelazni rok bi pokazali nameru kluba da sa Solskjerom računa na duže staze. Pauza, odnosno prekid je došao u loše vreme, Junajted je dobio osam mečeva od jedanaesto u koliko je neporažen, stabilizovali su odbranu, ali se navijači plaše da bi ubrzana liga značila da mali broj igrača koje klub ima u poređenju sa rivalima plus Evropa mogu da znače ponavljanje lošeg kraja iz prošle sezone.











Klub će ulagati, ali samo u mlađe igrače, Igalo će verovatno ostati, prva meta je Sančo, traže i štopera, Godina ili čak Kulibalija, a Pogba bi mogao da bude prodat jer sebe ne vidi u timu.



Tek, Solskjer je isterao svoje, da se sada sezona završi i da kao peti ode u Ligu šampiona, nema sumnje da bi to bilo posmatrano kao uspeh...