Sosijedad zreo za povratak u Ligu šampiona, Eibar u neugodnoj poziciji

Fudbaleri Real Sosijedada pobedili su u gostima ekipu Eibara rezultatom 2:0 (1:0) u mini derbiju Baskije.Real Sosijedad je do važne pobede u borbi za Ligu šampiona slavio golovima Ojarzabala i Vilijana Hosea.Ovim trijumfom, Real Sosijedad je skočio na četvrtu poziciju sa 46 bodova, isto koliko ima i Hetafe, dok Sevilja ima jedan više, a Atletiko Madrid jedan manje. U prevodu, čeka nas paklena borba za plasman u Ligu šampiona. S druge strane, Eibar je sada u prilično teškoj situaciji, pošto je zabeležio treći poraz na poslednje četiri utakmice i sa 27 bodova je tek na dva više od Majorke koja je ispod crte.Večeras na praznoj Ipurui, Sosijedad je došao u vođstvo u 16. minutu, kada je sa 11 metara bio precizan Ojarzabal. Eibar je imao veliku priliku da na isti način dođe do izjednačenja, ali je Oreljanin penal pročitao golman Remiro. Sosijedad je pobedu overio u 75. minutu pošto je Portu lepo proigrao Vilijana Hosea koji je ostao sam ispred Dmitrovića i pogodio za 0:2 Eibar je uspeo da dođe do počasnog pogotka takođe iz penala, ali na isteku 90. minuta. Zaldua je igrao rukom, a sudija pokazao na belu tačku, a siguran izvođač bio je Ćarles.To je bilo sve za danas, Sosijedad nastavlja pohod ka Ligi šampiona, a Dmitrović i drugovi će morati da zapnu da obezbede opstanak, a u narednom kolu ih čeka pakleno gostovanje Real Madridu.