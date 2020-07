Sosijedad prekinuo Viljarealov san, gusto za LE, ali i za opstanak

Fudbaleri Real Sosijedada pobedili su u gostima ekipu Viljareala rezultatom 2:1 (0:0), dok su Alaves i Hetafe odigrali bez golova, u 35. kolu La Lige.



U direktnom okršaju za plasman u Ligu Evrope, Real Sosijedad je zasluženo došao do pobede golovima Vilijana Hosea i Dijega Ljorentea i tako je Viljareal ostao bez sna zvanog Liga šampiona.



Posle prvih 45 minuta nije bilo golova, a onda je u igru ušao čovek odluke Vilijan Hose umesto Isaka. On je u 61. minutu postigao pogodak posle asistencije Odegarda za 0:1.



Potom je povukao još jednu sjajnu kontru koju nije uspeo da realizuje Ojarzabal.



Ipak, u 75. minutu Ojarzabal je asistent, a Ljorente strelac i to glavom za nedostižnih 0:2.







Nadu Viljarealu vratio je maestralni Santi Kazorla 10 minuta pre kraja, tako što je pogodio prvi ugao iz teške pozicije, ali to je bilo sve za večeras.





Real Sosijedad je sada na deobi šestog i sedmog mesta sa Hetafeom, koji je remizirao u gostima sa Alavesom.







Hetafe je imao šansu da prekine loš niz u Vitoriji, ali je i Alaves imao za šta da se bori, jer su prvi iznad zone ispadanja.





Hetafe je u finišu utakmice postigao pogodak, ali je VAR signalizirao igru rukom, pa je do kraja ostalo 0:0.





U timu Hetafea ponovo je standardan bio Nemanja Maksimović, dok je na drugoj strani Ljubomir Fejsa večeras ostao na klupi.





Alavesu je i ovaj bod veliki, jer sada ima četiri više od Majorke i Leganesa, dva kola pre kraja.