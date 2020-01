Solskjeru stigle užasne vesti tokom derbija!

Mančester junajted gostuje na "Enfildu" u 23. kolu Premijer lige, "Redsi" na poluvremenu vode sa 1:0 Najboljeg strelca "Đavola" nema u protokolu za ovaj susret, razlog je povreda leđa.Zaradio ju je na utakmici sa Vulvsima, bilo je priče da bi mogao da igra pod injekcijama, ali to se nije dogodila i Rašford će na pauzu.Pisalo se da bi mogao da propusti par nedelja, ali su stvari daleko ozbiljnije.Kako navodi britanski novinar Henri Vinter, Markus Rašford će van terena provesti dva do tri meseca!On je mučio muku sa leđima i pre duela sa "Vukovima" u FA kupu, imao je jedno naprsnuće (stress fracture), da bi nakon utakmmice zaradio i drugo.Ima problema i sa člankom i on će morati da bude rešen operacijom, srećom neinvazivnom.Kada se sve sabere, njegov povratak se očekuje u najboljem slučaju krajem maja, sada je sasvim jasno da je Mančester junajted u velikom problemu.Do kraja prelaznog roka je ostalo 10ak dana, videćemo da li će reagovati kako bi spasili sezonu.