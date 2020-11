Solskjeru curi vreme, Junajted podgrejao staro interesovanje!

Nekadašnji menadžer Totenhema Maurisio Poketino mogao bi do već do kraja godine da sedne na klupu Mančester junajteda, ukoliko stvari ne krenu na bolje.



Poketino je već godinu dana bez posla. Letos je bio dovođen u vezu sa Juventusom, a nedavno i sa Realom, ali mu je kao i u slučaju Bajerna klupa izmakla.



Sada pomno prati šta se dešava na Old Trafrodu nakon dva poraza Junajteda u poslednjih nekoliko dana.



Rad i budućnost Ole Gunara Solskjera u klubu su dovedeni u pitanje, a uprava razmišlja o zameni.



Ovu informaciju je preneo "Manchester evening news", ali je izvesno da će se još malo sačekati sa "sečom" bivšeg napadača.



Junajted od starta sezone u najmanju ruku ne briljira. Na poslednje četiri utakmice samo je jednom pobedio.



Periodične dobre utakmice često umeju da budu zaboravljene već u narednim kolima, kada ubrzo dođe razočaranje.





Tako je bilo i nakon ubedljive pobede protiv Red Bul Lajpciga.