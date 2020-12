Solskjerova poslednja nedelja? Ovo su pet dilema, navijači se pitaju ko će mu sastaviti tim?

Junajtedov poraz protiv PSŽ je u stvari bio pečat čitave sezone, pobeda, pa onda razočaranje kada je najbitnije.



"Đavolima" je bio potreban bod, izgubili su i sada se suočavaju da velikim problemom, treba ostati neporažen u Lajpcigu kako bi prošli dalje.



Ali, to nije sve, za Solskjera će odlučujuća nedelja početi gostovanjem Mojesovom Vest Hemu koji deluje dobro za razliku od početka sezone, onda sledi veče odluke u Ligi šampiona i na kraju derbi sa Sitijem.



Norvežanin je leđima uza zid, ima mnogo problema. Marsijal je van forme, propustio je par šansi protiv Parižana i čini se da bi Kavani trebalo da dobije šansu, mada on i dalje nije potpuno spreman zbog duge pauze.



Marsijal je nakon Totenhema i crvenog kartona propustio tri meča i ne može da se vrati u formu. On je prošle godine dao 23 gola, ali je ove bleda senka.













Neće biti Freda u Lajpcigu, dobio je crveni karton, ali je i pre toga morao napolje, jer je udario glavom Leandra Paredesa, tada se izvukao, ali dva žuta znače suspenziju za duel sa Nemcima.



Da li će probati sa Van De Bekom ili će Matić i Meke Tominaj čuvati leđa Pogbi i Fernandešu u 4-3-1-2 formaciji, videćemo tek mnogi smatraju da će Brazilac itekako nedostajati u Lajpcigu.



Problem je i sa golmanom. De Hea brani bolje nego prošle sezone, što i nije teško jer je bio očajan. Kao da ga je povratak Hendersona naterao da podigne formu, ali to je i dalje daleko od najboljih dana. Ipak, čini se da će Solskjer ostati uz Španca kao prvog golmana, ako ne bude kikseva u Londonu u subotu protiv Vest Hema.









Problem je i Rašford, povreda ramena nije naivna, možda propusti Vest Hem kako bi se sačuvao, ali on želi da igra, protiv PSŽ je teren napustio 15 minuta pre kraja. On je drugi strelac ekipe sa devet golova iza Bruna Fernandeša.



Kad smo kod Portugalca da kažemo da je u centru pažnje pošto je u 73. minutu dozivao trenera i pokazivao mu da napravi izmenu. Mnogi kažu da to ne bi smeo da uradi igrač u amaterima i da Portugalac koji je bez dileme najbolji igrač kluba potkopava autoritet trenera. Solskjer je zaista zamenio Rašforda Pogbom jer je tim imao igrača manje. Sada se navijači gorko šale, da će Bruno sastaviti tim u naredna tri meča, ali i da je to veća nada za tim u trenucima kada moraju da pobeđuju.



Na kraju, hoće li se Solskjer vratiti trojici u odbrani, tu bi Baji ili Tuanzebe mogli da igraju uz Megvajera i Lindelofa, ili da Šo bude treći štoper, a da Aleksa Telješa pomeri napred kao krilnog beka koji pokriva celu levu stranu.









Klupko počinje da se odmotava već u subotu, novi loš rezultat bi samo povećao pritisak pred gostovanje u Nemačkoj, a ispadanje plus eventualni poraz od Sitija u derbiju grada bi po mnogima značio kraj za Solskjera i početak nove ere, sa Poketinom na klupi. Ali, i ovo je trka sa vremenom, jer ako Zidan ostane bez posla sredinom nedelje, prvi poziv će biti upućen Argentincu.



Pa, ko pre devojci...



No da sačekamo, uz sve kritike, Solskjer je pokazao moć preživljavanja, nekoliko puta je bio na ivici i vezao par pobeda, otklonio opasnost od smene...