Solskjerov milion se rešava u narednih devet utakmica!

Premijer liga nam se vraća sedamnaestog juna, Junajted svoj prvi meč po povratku na terene igra dva dana kasnije. Solskjerovi momci gostuju Murinjovom Totenhemu, jasno da zbog istorije sa klubom sa "Old Traforda" 'Posebni' ima dodatni motiv.



A imaće i Norvežanin.



Solskjer zarađuje manje od polovine Murinjove plate kada je Portugalac vodio Junajted. "Posebni" je imao godišnji ugovor od 15 miliona funti, Norvežanin ima oko sedam.



Međutim godišnja primanja "Ubice dečijeg lica" se mogu povećati za milion funti ukoliko se Junajted domogne top četiri, to jest vrati se u Ligu šampiona naredne sezone.



Ostaje da se vidi u narednih devet utakmica forma Junajteda, ali i sačeka odluka oko Mančester Sitija i da li će "građani" biti učesnici elite naredne godine ili to mesto pripada petoplasiranom u PL.