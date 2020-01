Solskjer već zna? Čeka ga "Keni Dagliš" scenario?

Ole Gunar Solskjer ne bi trebalo da se plaši za svoj posao, do leta.



Iako Norvežanin ističe da klub ima puno poverenje u njega, čini se da je navijačima dosta, oni će izraziti svoj protest, na meti su vlasnici porodica Glejzer, ali i Ev Vudvord koji je lošim transferima uveo Junajted u problem.



Ali, vlasnici se ne osvrću, mada bi, ako se očajne partije nastave i ako Junajted ne uradi ništa u kupovima do kraja sezone, i ne izbori Ligu šampiona, mogli da postupe kao Liverpul 2012.



Naime, Solskjer se poverio prijateljima da ne veruje da će dobiti tri godine, poput Klopa da napravi ekipu za trofeje i boji se "Keni Dagliš" scenarija.



On ima kredit iz igračkih dana, oni najvatreniji ga i dalje podržavaju, na kraju učestvovao je u najboljem periodu u istoriji kluba, ali slično je sa Daglišom koji je jedan od najvećih igrača u istoriji Liverpula.



"King Keni" je dobio šansu, sproveo čišćenje ekipe posle Beniteza, doveo nove igrače, ali nije dobio vreme, 2012. je ustupio mesto Rodžersu, kasnije je stigao i Klop.



Solskjer se boji slične stvari, da posle godinu i po mukotrpnog rada da se oslobodi teškog nasleđa i promoviše mlade igrače, neko drugi na tome profitira.



Današnji mediji u prvi plan ističu Gareta Sautgejta koji nije u dobrim odnosima sa Fergusonom, ali se Ser Aleks ne pita ništa. Naime, sadašnji engleski selektor bi rado preuzeo klupu Junajteda posle EP, u klubu su impresionirani njegovim radom sa mladima, Sautgejt je neumoran, nije samo selektor, regularno gleda i mečeve mlađih kategorija, ima veliki uticaj na promenu mentaliteta engleske reprezentacije i to je ono što bi moglo da ga dovede na klupu "Đavola".