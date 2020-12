Solskjer se kaje što nije predvideo neke stvari, da može da vrati vreme...

Menadžer Mančester junajteda Ole-Gunar Solskjer istakao je posle poraza od PSŽ-a da se njegov tim i dalje pita za sve u odlučujućem kolu grupne faze Lige šampiona.



Nakon poraza od aktuelnog finaliste elitnog takmičenja, stvorio se krug od tri ekipe od po devet bodova.



Prema mišljenju nekadašnjeg napadača "crvenih đavola" klub koji vodi i dalje drži sudbinu u svojim rukama.



"Znamo da igramo protiv dobrog tima u Lajpcigu koji je prošle sezone igrao polufinale Lige šampiona, ali i mi smo izrasli u dobar tim" - rekao je Solskjer posle meča. Junajted je u sredu uveče na Old Trafordu propustio da kolo pre kraja reši pitanje plasmana u eliminaciju fazu Lige šampiona, a o detaljima sinoćnjeg meča možete pročitati OVDE.







Istakao je da je zadovoljan kako su njegovi izabranici igrali, ali da sitni detalji koji odlučuju ovakve utakmice ovaj put nisu išle na ruku Junajtedu.



Jedna od njih je i isključenje Freda nakon drugog žutog kartona, a Solskjer iz ove perspektive žali što nije na vreme izvukao Brazilca iz igre.



"Imao je sreće što je ostao u igri (nakon udaranja Leandra Paredesa u prvom poluvremenu). Igrao je dobro, ali pomilovanje sudije trebalo je da me natera da ga u jednom trenutku izvedem iz igre. Sudeći po nastupu koji je imao, nije imalo razloga da ga menjam" - rekao je Norvežanin.



Dodao je i da je faul u drugom poluvremenu nad Anderom Ererom nije bio prekršaj za drugi žuti karton.



"Rekao sam mu da bude pažljiviji u nastavku igre i on je to i učinio" - naveo je Solskjer.



Loša okolnost pred duel za vikend protiv Vest Hema u Premijer ligi je i povreda ramena Markusa Rašforda zbog koje će mladi engleski napadač najverovatnije propustiti duel.