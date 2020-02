Solskjer samo "kišobran", pojavilo se iznenađujuće rešenje za trenera?!

U engleskim medijima se i dalje pojavljuju priče o smeni Solskjera na kraju sezone. Naime, on bi mogao da bude iskorišćen kao "kišobran" za loše rezultate, ali i generalno narušavanje brenda kluba u 15. godini vladavine porodice Glejzer.



Recimo, Junajted ima problema da nađe sponzora za renoviranje "Teatra snova" koji je u takvom stanju da bi 200 miliona funti bilo potrebno uložiti u popravke i prepravke. Novi neuspeh bi stopirao i bonuse od glavnih sponzora, ali onemogućio i dovođenje onih najboljih igrača u klub.



U Engleskoj tvrde da Poketino ostaje prvi kandidat, ali da bi on radije u mnogo organizovaniji Siti, ako Pep Gvardiola zaista napusti klupu narednog leta. Drugi kandidat je Maks Alegri, a sada se pojavljuje ime Tomasa Tuhela.



On sigurno odlazi iz kluba, delom zbog sukoba sa Mbapeom i nemogućnosti da kontroliše netrpeljivost u svlačionici između glavnih zvezda.



Ali, priča se da je sve dogovorio sa Bajernom koji je, navodno, zbog toga, rešio da odloži pitanje trenera za leto.



Ipak, videćemo šta će se desiti, mamac je postavljen, što se Alegrija tiče, Italijom kruže priče da ima već dogovor sa velikim engleskim klubom, sem Junajteda zaista je teško videti ko bi drugi mogao da bude u pitanju, a Poketino je priznao da ga mnogo više privlači ostanak u PL nego odlazak u Španiju gde je jedno vreme bio glavni kandidat za klupu Real Madrida.



Ipak, sve ovo će pasti u vodu, ako Solskjer zaista dobije podršku za još jedan prelazni rok, mada bi odlučujući mogao da bude plasman u Ligu šampiona, od čega je, iskreno, JUnajted u ovom trenutku baš daleko.