Solskjer priznao da je grešio, velika pobeda Srbina!

Fudbaleri Mančester junajteda su juče slavili protiv Šefild junajteda sa 3:0, a još jednu sjajnu partiju pružio je reprezentativac Srbije Nemanja Matić.



Iskusni vezista, koji je krajem decembra bio na izlaznim vratima kluba, dobio je priliku da se dokaže usled brojnih povreda u ekipi, pokazao je klasu i podsetio na najbolje dane u karijeri, pa je potpuno preokrenuo situaciju u svoju korist.



Juče je protiv Šefilda kontrolisao sredinu terena, pa je Solskjer nakon susreta imao samo reči hvale za srpskog reprezentativca.



"Nemanja igra sjajno. Imao je dobru predsezonu prvi put posle puno, puno godina i danas je diktirao tempo i sa svojim iskustvom bio ključan za nas.



Veoma sam, veoma srećan što gledamo najbolje od Nemanje i on će biti jako važan za nas, a onda će, naravno, od nastupa i samog Nemanje zavistiti dali želi da ostane, ali u ovom trenutku je u sjajnoj formi", istakao je Solskjer.







Matić je ugovorom vezan za klub do leta naredne godine, ali s obzirom da se situacija promenila i da sada Solskjer u potpunosti veruju Srbinu, mogao bi bivši vezista Benfike i Čelsija i duže da se zadrži na "Old Trafordu".



Ipak, konkurencija u klubu je jaka, Mektominej je nedavno potpisao novi ugovor do leta 2025. godine, Fred je vezan takođe višegodišnjim ugovorom i igrao je sjajno ove sezone, o Pogbi i Brunu Fernandešu ne treba trošiti reči, mnogo toga će u ekipi Ole Gunara Solskjera zavistiti u narednom periodu od tog dvojca, pod uslovom da neko ne pošalje ponudu koja se na odbija za usluge francuskog reprezentativca.



Matić je sa druge strane spreman da bude deo rotacije, a do početka naredne sezone ćemo najverovatnije i definitivno znati da li Nemanja ostaje na "Old Trafordu".