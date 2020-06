Solskjer prelomio, za Pogbu "čamovina"!

Engleski mediji pišu da se Pol Pogba neće vratiti u tim protiv Totenhema u nastavku sezone u petak. Naime, Francuz će šansu čekati sa klupe.



Solskjer uigrava tim bez njega, a kako se priča, i pored toga što se očekivalo da Fernandeš i Pogba sarađuju od prvog minuta, Norvežanin ima drugačije mišljenje.



Prvo, on ne smatra da je Pogba nezamenjiv i veruje da tek treba kroz epizodne role da dokaže da mu je mesto u startnoj postavi.



To se odnosi na period kada je bio povređen, tim je pre prekida zbog pandemije pobeđivao i menadžer Junajteda veruje da je našao dobitnu kombinaciju.



On takođe ne želi da Pogba počne, da se posle pola sata vidi da nije spreman, jednostavno gostovanje Murinju nije utakmica na kojoj bi eksperimentisao.



Taktički takođe Solskjer smatra da će se Murinjo braniti i da Pogbina defanziva može kombinovano sa Fernadešom da bude ogroman problem jer bi to otvorilo mnogo prostora na sredini i za kontre Sona i Kejna...











Od početka bi trebalo da igraju Matić, Fred i Fernandeš, kao i pre pauze...