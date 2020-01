Fudbaleri Mančester junajteda večeras su ostvarili "pirovu" pobedu na Etihadu, poražen je gradski rival Siti sa 1:0, ali to nije pomoglo ekipi Olea Gunara Solskjera da eliminiše protivnika nakon poraza na Old Trafordu od 3:1.Gol vredan pobede postigao je reprezentativac Srbije Nemanja Matić u 35. minutu, ali on nije dočekao kraj meča pošto je bio isključen u 76.Vezista je tom prilikom faulirao Gundogana i dobio drugi žuti karton, a trener "crvenih đavola" smatra da je sudija pogrešio, te da faula nije ni bilo., kazao je Solskjer nakon meča.Situaciju možete pogledati OVDE