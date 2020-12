Solskjer – Pariska noć koja je promenila sve!

Kada je na klupi svog Junajteda nasledio Žozea Murinja koji je širio depresiju u ionako sivom Mančesteru, Ole Gunar Solskjer je dočekan kao dašak svežeg vazduha. Iako su mnogi sumnjali u Norvežanina koji zna atmosferu u klubu, zna kako funkcionišu stvari iznutra, nakon što je preuzeo kormilo pobede su počele da se ređaju.



On je bio privremeni menadžer, ali Junajted ima naviku da nudi ugovore menadžerima kada za to nema potrebe. Bizarno zvuči da je posle 18 meseci Murinjo dobio ponudu da produži ugovor, da bi godinu dana posle bio smenjen.



Ali, Ole je šokirao verovatno i samog sebe, prežaljeni Junajted je izbacio PSŽ u osmini finala Lige šampiona posle pobede od 3:1 na „Parku Prinčeva“. Za taj stadion će menadžera Junajteda sigurno vezivati lepa sećanja, iako je izgubio ove sezone. Jer, posle tog meča dobio je stalni ugovor.



Naime, oduševljeni Ed Vudvard je povukao nogu već u martu, iako se mislilo da se čuva mesto za Poketina. Solskjeru je izbrisano ono v.d i postao je menadžer. Nije bilo neočekivano da počne da gubi posle tog potpisa, jasno, ispali su od Barselone u četvrtfinalu, ali šampionat su završili na šestom mestu. Klub je požurio, verovali su da je legendarni napadač pravo rešenje, iako su mnogi upozoravali da on nema iskustva, ali ni kvaliteta da reši situaciju u klubu.



Zanimljivo, kada je promovisan u stalnog trenera i potpisao do juna 2021. Aktivirana je klauzula po kojoj „Đavoli“ Moldeu klubu koji je „pozajmio“ Olea moraju da plate nešto manje od 10 miliona evra.



I dan-danas se postavlja pitanje, zbog čega je Vudvord požurio?



Odgovor se nalazi u nervozi, navijači su protiv njega, ali i protiv gazda Glejzera, učinilo im se da je pravi trenutak da ih „kupe“ na neki način, zbog Solskjerovog legata na „Old Trafordu“. Iako se sada mnogi prave da toga nije bilo, posle objave razlila se euforija, pomešana sa nostalgijom iz Ser Aleksovog vremena.







Tih dana u Parizu, stara dobra vremena su se osećala u vazduhu, bio je tu Ser Aleks, dočekao ga je Patris Evra. U hotelu se pojavio Kantona koji je dočekan kao božanstvo. Solskjer je impresionirao mirnoćom, raspitivao se o detaljima, uveravao sve oko sebe, čak i novinare da njegov tim ima šansu. Kada je Džema Tompson iz pres službe Junajteda uhvatila Olea i Fergusona u razgovoru, i postavila na mreže, one su eksplodirale. Fergi će pomoći svom pulenu. Ako se ne sećate, prvi meč u februaru, izgubili su sa 2:0, PSŽ se poigravao sa njima. Možda je to „Svece“ zavaralo, a ni gol Lukakua nije bila dovoljna opomena, pa ni kada je Junajted poveo sa 2:1. Penal je bio kontroverzan pomogao je Englezima, ali to su detalji. Tada je Fred odigrao najbolji meč od dolaska iz Ukrajine, upravo je on asistirao Markusu Rašfordu koji je sačuvao mirnoću matirao Bufona za 3:1. Ni sami igrači Junajteda nisu mogli da veruju, prošli su na gol više u gostima. Oko 2500 razdraganih Mankunijansa pevalo je sat vremena posle utakmice dok su ih zasipali kamenjem. Policija je intervenisala, a navijači PSŽ su pokušavali da napadnu i igrače gostiju. Ali, ništa nije bilo važno. Vudvord je odmah posle meča izjavio da je Solskjer prenuo tim i vratio pobednički mentalitet.







I dobio je ugovor, i danas je na klupi, ali su se ta očekivanja izjalovila, mada je klub odveo u Ligu šampiona i u tri polufinala kupa. Ali, nema nekih naznaka da će biti mnogo bolje, stalno ga smenjuju, međutim, on uvek pobedi kada se čini da je na ivici.



A sve je počelo te neverovatne noći u Parizu...