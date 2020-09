Solskjer nakon nezaslužene pobede zahvalan što nije bilo Murinja!

Fudbaleri Brajtona su odigrali sjajan meč protiv Mančester junajteda, ali je sreća pogledala "Đavole", koji su na kraju istorijskim pogotkom slavili.Naime, pogodak Bruna Fernandeša sa bele tačke je prvi gol u istoriji Premijer lige postignut nakon "poslednjeg" sudijskog zvižduka, više o samom susretu u prilogu."Galebovi" su pred praznim tribinama "AmEks" stadiona pogađali okvir gola u pet navrata, tri puta je to činio sjajni Trosar i to je prvi put od 2006. godine da je jedan igrač u toku 90 minuta tri puta tresao okvir, to je poslednji put učinio Kristijano Ronaldo protiv Njukasla.Čini se da je i Ole Gunar Solskjer svestan da su se njegovi puleni provukli, a nakon utakmice je istakao da je zahvalan što u Brajtonu nije bio Žoze Murinjo, da promeri golove, koji kao da su bili manji na nekadašnjem "Falmeru".", rekao je Norvežanin. Podsetimo da je Murinjo uz pomoć svojih golmana zaključio da su golovi u Tetovu , pred utakmicu Sparsa i Škendije u okviru kvalifikacija za Ligu Evrope, bili niži za pet centimetara, ispostavilo se da je bio u pravu.