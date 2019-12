Solskjer iskren, Junajted ne može kao Siti, ali evo šta može!

Trener fudbalera Mančester junajteda Ole Gunar Solskjer rekao je danas da njegov tim ne može igrati isti fudbal kao veliki rival Mančester Siti.







"U ovom momentu mi ne možemo da igramo kao Siti, ali ono što možemo je da igramo s mnogo više energije. Moramo da pokažemo nesebičnost, energiju i brzinu, to je način na koji možemo da igramo i probamo da dodjemo do novih pobeda", rekao je Solkjer, prenosi "goal.com".



"Crveni đavoli" su u 19. kolu ostvarili pobedu protiv Njukasla (4:1) i vratili se u pobednički ritam.



Norveški stručnjak je rekao i da je uveren da će njegov klub obezbediti učešće u Ligi šampiona sledeće sezone.



"Trebalo bi da obezbedimo četvrto mesto pre same završnice, ali možda će odlučivati poslednja utakmica. Već sam rekao da imamo mladu ekipu i da ćemo velika očekivanja imati naredne godine, a ne sada", kazao je Solskjer.



Mančester se trenutno nalazi na sedmom mestu na tabeli, uz 28 bodova.