Šok za Murinja, posle Kejna, i Son mora na dužu pauzu!

Nadapadač Totenhema Son moraće da pauzira nekoliko nedelje zbog povrede ramena, saopštio je londonski klub.



Fudbaler iz Južne Koreje na utakmici sa Aston Vilom, na kojoj je postigao dva pogotka, doživeo je frakturu ramena i moraće na operaciju.



Nije precizirano do kada će tačno Son morati da pauzira, ali je sigurno da je u pitanju višenedeljna pauza.



To znači da će on propustiti dvomeč sa Lajpcigom u osmini finala Lige šampiona, ali i između toga mečeve sa Čelsijem, Vulverhemptonom, Noričem u FA kupu, Barnlijem, a gotovo sigurno i derbi sa Mančester Junajtedom 15. marta.



Podsetimo, Murinjo već ima mnogo problema u napadu, pošto je Hari Kejn zbog povrede zadnje lože u autu do maja meseca.



Odjednom, Lajpcig je veliki favorit u ovom duelu osmine finala Lige šampiona...





Totenhem dočekuje Lajpcig u sredu od 21.00, a potom gostuje u Nemačkoj 10. marta.