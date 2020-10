Još uvek nema zvaničnih potvrda, ali spekuliše se da su Virdžilu van Dajku stradali prednji ukršteni ligamenti!



Više izvora prenelo je da je Holanđanin doživeo najtežu moguću povredu koja iziskuje minimum šest meseci pauze, ali još češće to bude i do osam meseci pauze.



Ovu vest preneo je prvi BeIN sport, a ona se brzinom svetlosti proširila društvenim mrežama.



Čekamo zvanične informacije, ali deluje da će Liverpul biti u velikom problemu do kraja tekuće sezone.



Verovali ili ne, poslednji put Van Dajk nije igrao za Liverpul u Premijer ligi još na gostovanju Hadersfildu januara 2018. godine...







Složićete se da je ovo najgora moguća vest za Liverpul ove jeseni...