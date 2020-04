Šok, UEFA otkazuje Ligu šampiona, naredne sezone u drugom formatu!?

UEFA je danas potvrdila da će otkazati finale Lige šampiona ukoliko se ono ne odigra do 3. avgusta.U čitavom svetu vlada velika neizvesnost zbog pandemije koronavirusa, još uvek nije poznato kada će se sportska takmičenja nastaviti, a UEFA je dala preporuku da se ona nastave po okončanju opasnosti od virusa.Predsednik evropske kuće fudbala Aleksandar Čeferin istakao je i izjavi za ZDF da finale LŠ mora da se odigra najkasnije do 3. avgusta., rekao je Slovenac.Sada se razmatra format evropskih takmičenja naredne sezone, postoje predlozi da se igra nokaut sistem sa jednom utakmicom na neutralnom terenu kako bi ubrzali sezonu.Još jedan veliki izazov predstavljaju putovanja i zabrane koje su na snazi, čak i kada se one skinu, kontrole će biti mnogo rigoroznije.Zato postoji mogućnost da se do kraja sezone igra bez navijača, dok bi se za narednu odradile bezbedonosne procene.