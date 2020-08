Šok u Ajaksu, šta se desilo sa Blindom?

Amsterdam i navijači na "Johan Krojf" areni su ostali u strahu posle iznenadnog pada Dejlia Blinda na prijateljskom meču protiv Herte Berlin.



Scena koja dosta podseća na onu iz prošle godine u decembru kada se iskusni Holanđanin onesvestio tokom meča sa Valensijom. Kasnije je otkriveno da Blind ima problema sa srcem, bila je to upala.



Fudbaleru je potom operacijom ugrađen srčani defribiliator te se na teren vratio u februaru mesecu.



Povodom jučerašnjeg incidenta trener Ten Hag je dao objašnjenje.



"Njegov defribilator se samo odjednom isključio. Zamenjen je i sada se oseća dobro. Uradićemo dodatna istraživanja", završio je trener "kopljanika".



Nadamo se da će sve biti u redu sa jednim od zamenika kapitena Ajaksa, Blind ima 30 godina i ugovor na još dve godine sa timom iz Amsterdama.



I'm just hearing the news about Daley Blind.



If I could give him any advice it would be to retire. He has had a great career & he shouldn't take any risks with his heart condition.



I always thought that he was a majestic footballer & I was devastated when he left. pic.twitter.com/dvwfapaHyv