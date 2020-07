Šok na Nou Kampu, "dežurnom krivcu" Mesiju prekipelo, napušta Barselonu!?

Deluje da se Barselona 'pozdravila' sa odbranom titule u Primeri.



Sinoć je Real Madrid pobedom nad Hetafeom pobegao na četiri boda, do kraja prvenstva jedino Bilbao može predstavljati 'minu' za Zidanov tim, ali činjenica je da Barselona ne igra šampionski.



Ono što više brine Katalonce jeste najava španskih medija da je Leo Mesi 'zamrznuo' pregovore oko produžetka ugovora. Postojeća saradnja mu ističe narednog leta.



Kadena ser piše kako je Mesijev plan da napusti Barselonu po isteku ugovora, navodno je Argentincu dojadilo neprestano pisanje medija o tome kako on sam odlučuje o ulogama igrača, ali i samim transferima.



Drugi razlog jeste nepostojanje 'pobedničkog projekta' već neko vreme, a on sam ne želi da bude deo problema.



Ipak, najveći problem predstavlja činjenica da pojedine struje u klubu za svaki neuspeh na terenu krive upravo njega i da se takvi navodi pojavljuju sve češće.



Barselonu naredne godine sredinom juna čekaju i predsednički izbori. Mesijev ugovor ističe 30. juna, izgleda da će tih četrnaest dana odlučivati i o samoj budućnosti kluba sa "Nou Kampa", verovatno i dužoj od samog mandata.