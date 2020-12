Šok na Enfildu - Liverpul udario o "Big Semov" zid, opet!

Fudbaleri Liverpula remizirali su sa VBA rezultatom 1:1 (1:0).

Verovali ili ne, Sem Olerdajs je ostao neporažen na Enfildu četvrti put u nizu, u u kom ima tri remija i pobedu. Takođe, ovo je prvi meč na kom Liverpul nije slavio kao domaćin ove sezone u Premijer ligi.



Liverpul je poveo golom Sadija Manea u 12. minutu, ali je u 82. Adžai šokirao 2.000 domaćih navijača golom za 1:1.Danas smo videli uticaj "Big Sema" na igru Vest Broma, koji je igrao taktički veoma dobro, naročito u fazi odbrane.Kao što smo i mogli da pretpostavimo, VBA se nije ni trudio da ima loptu u svom posedu, u jednom trenutku je on bio 85-15 na strani Liverpula, a na kraju oko 80-20.Liverpul je krenuo odmah ofanzivno i već u 12. minutu je Matip uputio lepu dugu loptu, Mane je odlično prihvatio na grudi i pogodio za 1:0. Senegalac je mogao da postigne barem još jedan gol do kraja poluvremena, pošto je imao solidan pokušaj glavom, a potom je za malo zakasnio na jedan centaršut.U drugom poluvremenu Liverpul nije bio toliko opasan, VBA je uspeo da pomeri liniju odbrane dalje od gola i tako rastereti i svog golmana."Big Sem" je igrao tako da se nadao jednoj dobroj šansi i dočekao ju je u 73. minutu, kada se Grant našao iznenada oči u oči sa Alisonom, ali iskosa nije mogao da savlada Brazilca.Ipak, VBA je uspeo da dođe i do druge velike šanse, koja je bila dovoljna za gol. Posle sjajnog "skraćenog" kornera, štoper Adžai je bio najviši u skoku, preko Fabinja, i uz pomoć stative, lopta ide iza Alisona - 1:1.