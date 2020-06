Šok - Lajpcig precrtao Vernera?

Transfer Tima Vernera u Čelsi biće ozvaničen u narednim danima, a RB Lajpcig neće ni razmišljati da ga zadrži za nastupe u Ligi šampiona.



Kako je preneo pouzdani Bild, ukoliko Čelsi plati otkupnu klauzulu, što je praktično gotovo, Lajpcig neće pokušavati da odgodi njegovu selidbu u London do završetka takmičenja u Ligi šampiona.



UEFA planira da dozvoli klubovima da zadrže sve registrovane igrače do kraja Lige šampiona, koja je na programu u avgustu, ali Lajpcig ne planira da zadrži Vernera do početka prelaznog roka, odnosno 2. septembra.



Inače, Vernerov transfer će najverovatnije biti ozvaničen u narednim danima, ali on neće imati pravo nastupa za Čelsi u nastavku sezone u Premijer ligi.



Po svemu sudeći, Verner će se oprostiti u preostale tri utakmice u Bundesligi, a potom će morati da sačeka start naredne na Ostrvu.