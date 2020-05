"Smešno je to kako sam došao u Zvezdu, a Lokomotiva nudila bolje uslove"

On je ispričao zanimljivu priču o tome kako je završio u Srbiji.



"Smešna je priča kako sam završio u Srbiji... U utakmici protiv Lokomotive iz Moskve sam odigrao dobro i njihov tadašnji trener Miodrag Božović je želeo da me dovede. Tada mi je rekao: ’Neću se ovde još dugo zadržati, odlazim u Crvenu zvezdu i želim da kreneš sa mnom’. Lokomotiva me je svakako želela i nudila mi bolje finansijske uslove, ali sam otišao sa njim. Mnogo sam mu zahvalan za sve što je uradio za mene. Kao i Crvenoj zvezdi kao klubu", rekao je on.



Sve ostalo je istorija, uspeo je da sa Crvenom zvezdom osvoji titulu prvaka države u sezoni 2015/16.



"Srbija je posebna zemlja u mom životu. Moja partnerka i ćerka su iz Srbije. Tamo sam upoznao Ninu koja je posebna osoba u mom životu. Znala je kroz šta sam sve prošao i bila je uz mene. Smejali smo se i plakali zajedno. I tako je počelo nešto za šta sam mislio da mi se nikada više neće desiti. Ali izgleda da Bog pripremi ljude i udesi neke stvari u pravom momentu", kaže Vieira.



Ispričao je i svoju ljubavnu priču.



"Upoznao sam Ninu na početku druge sezone u Beogradu. Bili smo samo prijatelji, a onda smo počeli da se zabavljamo. Kada smo odlučili da dobijemo dete, već smo bili na putu za Japan. Nina je trudna došla u Japan i Bjanka se tamo rodila", rekao je on.







"Mais Futbol" je objavio priču sa Ugom Vijeirom, nekadašnjim golgeterom Crvene zvezde.