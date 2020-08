Smejao mu se ceo svet, a on je heroj Parižana!

Koliko je čudno bilo kada je Čupo-Moting ili kako ga već izgovaramo Šupo-Motan stigao u PSŽ, nakon što je ispao iz Premijer lige sa Stoukom?!



Ne bi to bilo toliko čudno da nije prethodno igrao za osrednje klubove i ekipe u tim trenucima kao što su Šalke, Majnc i davno HSV.



Kamerunski reprezentativac, rođen u Hamburgu, u igru je ušao u 80. minutu umesto očajnog Maura Ikardija, a jedna prilika mu je bila dovoljna da donese istorijsku pobedu, koju PSŽ čeka još od 1994. godine kada je poslednji put igrao u polufinalu Lige šampiona.



Da sve bude još smešnije, društvenim mrežama kruži čuveni video najvećeg promašaja ikada u režiji ovog igrača... istog koga večeras Pariz slavi dok čeka Atletiko ili Lajpcig u polufinalu!



This man sent PSG to the semi finals of the Champions League. Not Mbappe, Not Neymar.pic.twitter.com/D0MPPKSVcU