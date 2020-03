Smejali su mu se zbog trenerskog fijaska, ali je zaustavio Ronalda, sada otkrio i kako!

Trenerska karijera Gerija Nevila nije trajala dugo.



Legendarni fudbaler Mančester junajteda zadržao se na klupi Valensije svega nepuna četiri meseca kada je u sezoni 2015-16 pobedio samo tri od 16 utakmica.



Ipak, ostaće zabeleženo da je remizirao sa Realom koji je predvodio njegov bivši saigrač Kristijano Ronaldo, Portugalac u remiju 2:2 nije dao niti jedan gol.



Nevil je nedavno otkrio i kako je uspeo u tome.



"Ono čega se najviše sećam sa te utakmice jeste naša taktika koja je bila da ne sečemo travu. Bilo je kao da se igra na nekom terenu na selu. Kristijano je pre utakmice došao do mene i rekao mi: 'Ovo je sramota, posecite travu'. Nemoguće mu je bilo da dribla te noći", kazao je Nevil i nastavio.



"Rekao sam mu: 'Nema šanse da to uradimo' (smeh). Želeo sam da uđemo u njihove glave. Kada sam igrao za Junajted dešavalo se slično. Igrali smo protiv Bredforda i svlačionica je bila baš mala. Voda je bila ključajuće vruća i svi smo izašli sat vremena pre utakmice i sedeli. Žalili smo se tada ljudima iz Bredforda, što znači da su nam ušli u glavu. Kada mi je Ronaldo ono rekao, to mi je dalo malo nade", istakao je legendarni as Junajteda.



Cilj opravdava sredstva...