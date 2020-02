Smejali se Sitiju? Al-Kelaifi na optužnici?!

PSŽ je oslobođen optužbi iako je za slične stvari Siti kažnjen, ali to se pripisivalo uticaju predsednika Parižana u UEFA.



Naser Al-Kelaifi prvi čovek "Svetaca" je kao predstavnik klubova u izvršnom odboru UEFA imao dovoljno uticaja da zaštiti klub i da ispegla finansije, odnosno da izbegne FFP.



Ali, sada se otvorilo drugo pitanje.



Naime, pokrenuta je zvanična istraga, Al-Kelaifi je bio jredan od ljudi iz senke kada je u pitanju dodeljivanje Mundijala Kataru, a smenjeni gensek FIFA Žerom Valke je priznao da je bio korumpiran od strane Al-Kelaifija.



U pitanju su televizijska prava za SP je Al-Kelaifi obavlja i poslove predsednika katarske beIN televizije. On i još jedna osoba su optužene od strane švajcarskih tužilaca za podstrekavanje, prevaru i korupciju kada je Valke u pitanju. To stavlja u nezgodan položaj i PSŽ čiji je prvi čovek insistirao da klub nema nikakvih sporning pitanja, kao ni on sam, kada je ranije optuživan za korupciju.







Al-Kelaifi je nekadašnji teniser, član katarske vladarske porodice, osim što je prvi čovek PSŽ od 2011. on je je praktično ministar sporta vladi Katara, direktor popularne televizije, člna IO UEFA, član izvršnog komiteta za organizaciju Mundijala 2022. u Kataru, i jasno ima par teniskih funkcija u Kataru, ali i samoj azijskoj federaciji.