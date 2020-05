Slavni sudija priznao da je u finalu "pogurao" Real Madrid ka trofeju u LŠ!

Real Madrid je 2016. osvojio prvu od tri Lige šampiona u nizu pod palicom Zinedina Zidana i to uz, reklo bi se, dosta sreće.



U čuvenom finalu u Milanu, Real je pobedio Atletiko Madrid nakon penala, odlučujući je promašio Huanfran, ali ono što se desilo tokom prvih 90 minuta je još važnije.



Real je poveo golom Serhija Ramosa u uvodnim minutima utakmice, a sudija Mark Klatenburg je priznao da je pogodak pao iz nedozvoljene pozicije.



"U tom finalu, Real je poveo 1:0 posle gola iz ofsajda, i to veoma malog. Grešku smo primetili na poluvremenu. Bila je to teška situacija u kojoj je moj pomoćnik napravio veliku grešku", rekao je Klatenburg u intervjuu za Dejli Mejl, a njegova izjava se brzinom svetlosti našla u madridskim medijima.







Engleski sudija je takođe otkrio koliko je na toj utakmici bio naporan Pepe, štoper Real Madrida. Ako se ne sećate, Portugalac je napravio penal pošto je oborio Fernanda Toresa, ali je sa bele tačke bio neprecizan Antoan Grizman.



"Pepe je faulirao Toresa. Bio je zapanjen i vikao je na savršenom engleskom "Mark, ovo nikada ne može da bude penal", odgovorio sam mu "prvi gol tvoje ekipe ne bi trebalo da stoji na semaforu i odmah je ućutao". Znao sam da će na taj način prihvatiti odluku, ali nije ni malo lako suditi kada je on na terenu. Pepe stvara najveći pritisak na sudije, valja se po terenu, simulira, a dva puta je čak pokušao iznudi isključenje za Atletiko. Druge sudije bi možda pale pod njegovim pritiskom, ali ja sam znao da to ne smem da dopustim. Pepe je igrač kome niko ne može da veruje. Taman pomisliš da imaš kontrolu na meču i onda odjednom on uradi nešto i sve



pokvari", istakao je Klatenburg.















Postavlja se pitanje, kako je Pepe i na ovoj utakmici prošao bez crvenog kartona, a radio je sve ovo što je rekao Klatenburg? Uz to, kada je napravio penal nad Toresom i vikao na Klatenburga, nije čak dobio ni žuti karton, pošto je prvu javnu opomenu dobio tek u 112. minutu.







Podsetite se najzanimljivijih detalja sa ove utakmice i najviše detalja iz 15. minuta kada je Ramos dao gol iz ofsajda.