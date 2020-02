"Slavljenik" Ronaldo otkrio, cilj su Toti i Maldini!

Kristijano Ronaldo će proslaviti sa porodicom rođendan, posetiće i festival u San Remu, a u 35. godini i dalje deluje nezaustavljivo.



On bez obzira na sve rekorde koje je srušio neće postati najstariji strelac u Seriji A ili Ligi šampiona barem ove sezone.



Te rekorde u Italiji drži Toni sa 38 godina, slede Kvaraljela i Hubner (mada je ovaj napadač podelio prvo mesto sa Trezegeom).



Što se najboljeg evropskog takmičenja tiče, Ferenc Puškaš je sa 37 godina 1964. bio najbolji strelac Kupa šampiona. Ako se gleda samo LŠ u sadašnjem formatu, taj rekord Ronaldo drži, on je najstariji, srušio je Novozelanđanina Vinstona Rufera koji je 1994. u dresu Verdera bio najbolji strelac sa 32 godine.



Međutim, Ronaldo bi mogao da napravi nešto drugo. On planira da igra do četrdesete, a nedavno je Mendeš rekao da Juve ima nameru da mu ponudi ugovor do kraja karijere.



To znači da bi mogao da uđe u deset fudbalera koji su ušli u petu deceniju i igrači u italijanskoj eliti. Marko Balota je branio sa 44 godine i 38 dana, Antonioli sa 42 godine i 235 dana, Bufon uskor puni 42 godine. Dino Zof je branio pošto je napunio 41, ali golmani su najdugovečniji. Najstrariji igrač koji je nastupao u Seriji A je Bili Kostakurta koji je 25 dana posle 41. rođendana igrao za Milan, deset dana je bio mlađi Pjetro Vjerhovod, Slede Maldini koji se oprostio malo pre 41 godine, Zaneti i Toti su takođe bili blizu štopera Milana.



Da bi ušao u top 10 Ronaldo bi morao da ima 40 godina i 159 dana koliko je legendarni Silvio Piola imao kada se oprostio od fudbala.